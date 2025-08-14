Atlético/MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações
Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das Oitavas de Final
O Atlético/MG entra em campo nesta quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), contra o Godoy Cruz, da Argentina, pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Sul-Americana. O jogo será na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).
O Galo foi vice-líder do Grupo H com 9 pontos e precisou jogar os playoffs, quando eliminou o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nos pênaltis.
Já o Godoy Cruz, líder do Grupo D com 12 pontos, à frente do Grêmio e garantiu vaga direta nas Oitavas de Final.
O jogo de volta será no dia 21 de agosto, em Mendoza, na Argentina, ás 19h.
ONDE ASSISTIR
ESPN e Disney+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATLÉTICO:
Everson; Saravia (Natanael); Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino) e Scarpa; Hulk, Rony e Cuello (Dudu). Técnico: Cuca
GODOY CRUZ:
Petroli; Jara, Mendoza, Quiroz e Moran; Gonzalez, Sosa, Poggi, N. Fernandez e Andino; Auzmendi. Técnico: Walter Ribonetto
Arbitragem
Árbitro: Alexis Herrera - Venezuela
Assistente 1: Lubin Torrealba - Venezuela
Assistente 2: Alberto Ponte - Venezuela
Árbitro de vídeo (VAR): Carlos Orbe - Equador