Atlético/MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações

O Atlético/MG entra em campo nesta quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), contra o Godoy Cruz, da Argentina, pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Sul-Americana. O jogo será na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

O Galo foi vice-líder do Grupo H com 9 pontos e precisou jogar os playoffs, quando eliminou o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nos pênaltis.

Já o Godoy Cruz, líder do Grupo D com 12 pontos, à frente do Grêmio e garantiu vaga direta nas Oitavas de Final.

O jogo de volta será no dia 21 de agosto, em Mendoza, na Argentina, ás 19h.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Disney+



PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO:

Everson; Saravia (Natanael); Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino) e Scarpa; Hulk, Rony e Cuello (Dudu). Técnico: Cuca

GODOY CRUZ:

Petroli; Jara, Mendoza, Quiroz e Moran; Gonzalez, Sosa, Poggi, N. Fernandez e Andino; Auzmendi. Técnico: Walter Ribonetto

Arbitragem

Árbitro: Alexis Herrera - Venezuela

Assistente 1: Lubin Torrealba - Venezuela

Assistente 2: Alberto Ponte - Venezuela

Árbitro de vídeo (VAR): Carlos Orbe - Equador