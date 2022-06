Atlético-MG x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir, horário, escalações e palpites do jogo

O Fortaleza entra em campo neste sábado (25), contra o Atlético/MG, no Mineirão, às 21 horas, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro buscando consolidar seu bom momento. O Leão vem em recuperação na temporada após momentos turbulentos, e venceu duas partidas seguidas, muito importantes em seus contextos: bateu o América Mineiro na rodada anterior da Série A e na última quarta-feira, o rival Ceará pela Copa do Brasil.

Pré-jogo do Fortaleza hoje, veja detalhes

Que horas é Atlético-MG x Fortaleza

O jogo começará às 21 horas (horário de Brasília).

Onde assistir Atlético-MG x Fortaleza

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere e Sportv. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

Palpites

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Allan, Otávio e Rubens (Calebe); Savinho (Vargas), Ademir e Hulk (Eduardo Sasha). Técnico: Antônio Mohamed.

Fortaleza: Marcelo Boeck; Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi; Pikachu, Felipe, Ronald, Lucas Lima, Juninho Capixaba; Moisés e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Tricolor em recuperação

Se o clima é outro no Pici, bem mais favorável e com mais confiança, a urgência de recuperação na Série A se mantém, já que a equipe está no Z4 com 10 pontos, 5 do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Restando 6 rodadas para o fim do 1º turno da Série A, o Leão precisa diminuir a diferença para o Z-4, encarando um adversário dos mais qualificados. O Galo é um dos melhores times do Brasil, mas assim como o Fortaleza, está envolvido também com a Libertadores.

Com ambos jogando no meio de semana que vem, as estratégias devem ser diferentes pela colocação na tabela. O Tricolor de Aço, ainda que tenha o confronto pelas Oitavas de Final da Libertadores contra o Estudiantes no Castelão na próxima quinta-feira (30), Vojvoda deve escalar o que tem de melhor.

Desfalques do Fortaleza

Se Vojvoda escalará o melhor time possível, sem poupar, ele terá desfalques: o atacante Robson, sofreu uma lesão no estiramento ligamentar no joelho e só deve voltar em um mês.

As novidades entre os relacionados são o meia Lucas Crispim e o volante Jussa. O primeiro ficou fora do Clássico-Rei por opção de Vojvoda, mesmo reintegrado ao elenco. O outro atleta estava no departamento médico por desconforto na coxa direita.

Legenda: Lucas Crispim deve ser titular do Fortaleza contra o River Plate nesta quinta-feira no Castelão Foto: Fabiane de Paula / SVM

Vale ressaltar que o capitão e defensor Tinga passou por uma cirurgia para corrigir lesão ligamentar no pé esquerdo e segue afastado das atividades. O volante Hércules está no DM por conta de um edema no adutor da coxa direita e Zé Welison não joga por questões contratuais.

O técnico Juan Pablo Vojvoda cumpre suspensão, após ser expulso contra o América-MG, por reclamar acintosamente contra o VAR. Com isso, os auxiliares Gastón Liendo e Nahuel Martínez assumem o posto e dirigirão o Fortaleza na competição nacional.

Será a 1ª vez que Vojvoda deixará de comandar o clube cearense em competições. O treinador nunca havia sido suspenso, seja por acúmulo de cartões ou por cartão vermelho.

Ainda que suspenso, o treinador argentino analisou o confronto diante do Atlético Mineiro.

"Será um duelo difícil, contra uma das melhores equipes do Brasil. Vamos em busca de um bom resultado, e contando com os jogadores que estiverem em melhores condições".

No Galo

O Galo, 4º colocado da Série A com 21 pontos e 7 do líder Palmeiras, terá ausências pontuais e deve entrar em campo com um time alternativo. O motivo seria o jogo de ida das oitavas da Libertadores, na terça-feira (28), contra o Emelec, fora de casa. O técnico Antônio Mohamed não terá o lateral-direito Mariano, o volante Jair, o meio-campista Nacho Fernández e os atacantes Keno e Zaracho à disposição para a partida. O atacante Hulk deve ser poupado.

Mariano e Nacho Fernández completaram a sequência de três cartões amarelos na vitória contra o Flamengo, no último domingo (19), pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão, e terão de cumprir suspensão automática. Também no confronto, Jair lesionou a mão esquerda. Os substitutos devem ser Guga, Rubens e Otávio, respectivamente. No ataque, sem contar com Keno, Ademir deve assumir o posto.

"Temos um plantel com jogadores com menos minutos e muita gana de jogar. Mas, seguramente, alguma mudança vai ocorrer", esclareceu o técnico do Atlético.

.

FICHA TÉCNICA | Atlético-MG x Fortaleza

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 25 de junho de 2022, às 21 horas

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima - RS

Assistente 1: Leirson Peng Martins - RS

Assistente 2: Lucio Beiersdorf Flor - RS

Árbitro de Vídeo: Daniel Nobre Bins - RS