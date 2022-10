Atlético-MG x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de encerrar a sequência negativa no Brasileirão, o Ceará encara o Atlético-MG, às 18h, deste domingo (9), pela 31ª rodada. As equipes vivem momentos distintos na competição. O confronto entre os alvinegros acontece no estádio Mineirão, em Belo Horizonte-MG.

O Ceará vai para o duelo pressionado, com quatro jogos sem vitória na Série A, sendo três derrotas e um empate. O empate em 1 a 1 contra o Goiás fez o Vozão subir uma posição e chegar na 15ª colocação, com 32 pontos. A equipe está a dois pontos do Cuiabá, primeiro time do Z4.

Por outro lado, o Alvinegro de Porangabuçu encara o Atlético-MG que vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão. O time de Cuca vai embalado para o duelo depois de vencer o Santos por 2 a 1, fora de casa, e chegar a 7ª colocação, com 46 pontos. O Galo mira a lista dos times que vão para a Libertadores.

Qual horário

A partida acontece às 18h, deste domingo (9).

Onde assistir

A partida será pela Premiere, rádio Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

PALPITES

ESCALAÇÕES (PROVÁVEIS)

Atlético-MG: Rafael; Guga, Jemerson, Alonso e Rubens; Allan, Otávio e Zaracho (Nacho); Pavón (Ademir), Keno e Hulk (Alan Kardec). Técnico: Cuca.

Ceará: João Ricardo; Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e David Ricardo (Marcos Victor); Nino Paraíba, Richard, Richardson, Guilherme Castilho e Victor Luís; Erick e Jô. Técnico: Lucho González.

DESFALQUES E RETORNOS

O Ceará não contará com Vina e nem Mendoza, que cumprem suspensão automática. Além dos dois artilheiros da equipe, Lucho não deve ter Lucas Ribeiro, Messias, Lindoso e Matheus Peixoto, que seguem tratamento no departamento médico do clube.

Legenda: Vina foi multado pela diretoria alvinegra após a expulsão contra o Goiás Foto: Thiago Gadelha/SVM

O retorno no Alvinegro de Porangabuçu fica por conta do volante Richard, que volta após cumprir suspensão contra o Esmeraldino. Além dele, o treinador argentino convocou o lateral Bruno Pacheco, que tratava lesão e atuou a última vez contra o Santos, pela rodada 26.

Do lado mineiro, o goleiro Everson, ex-Ceará, está suspenso do jogo de domingo. Keno é quem retorna, após ficar de fora por causa dos cartões contra o Santos.

Legenda: Hulk é o artilheiro do Galo no Brasileirão, com 12 gols Foto: Divulgação / Conmebol

O atacante Hulk vem numa sequência de partidas e ainda não está 100% recuperado de lesão na panturrilha esquerda. Ele saiu na partida contra o Santos após sentir desconforto. Caso não atue, Alan Kardec ganha a titularidade.

Além da dúvida com o camisa 7, o Atlético não deve contar com Mariano, Pedrinho, Igor Rabello e Arana, que estão no DM.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

Pela Série A, as equipes já se enfrentaram em 24 oportunidades, com 12 vitórias do Atlético-MG, seis triunfos do Ceará e seis empates. No primeiro turno, as equipes ficaram no empate sem gols, na Arena Castelão, em partida que marcou a estreia do treinador Marquinhos Santos, na época.

A primeira e a última vez que o Ceará venceu o Atlético-MG, em Belo Horizonte, foi há 12 anos, quando superou o Galo por 1 a 0, com gol de Washington, no Brasileirão Série A 2010. De lá para cá, foram cinco encontros na casa dos mineiros, com quatro vitórias dos mandantes e um empate.

Para diminuir a desvantagem contra o adversário, o Vozão vai ter que superar uma marca nesta temporada, que é vencer longe do seu torcedor. A última vez que isso aconteceu na Série A foi justamente em Belo Horizonte, pela 10ª rodada, quando levou a melhor sobre o América-MG, por 2 a 0. Os tentos do jogo foram marcados por Mendoza.

FICHA TÉCNICA | ATLÉTICO-MG X CEARÁ

Local: Estádio Mineirão, em Fortaleza (CE)

Data: 09/10/22 (domingo)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

