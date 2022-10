Richard Coelho deixa jogo de ambulância após bolada; Ceará diz que atleta foi retirado ‘consciente’

O volante Richard Coelho, do Ceará, foi substituído no jogo contra o Atlético-MG, neste domingo (9), após receber uma bolada no rosto em uma finalização de Dodô. O meio-campo deixou o campo de ambulância no estádio Mineirão, em Belo Horizonte/MG, e gerou preocupação nos companheiros.

Em nota oficial, o clube cearense informou que o jogador “foi retirado consciente” e sofreu uma concussão cerebral. A instituição também agradeceu ao “rápido atendimento das equipes médicas”.

No momento, o volante foi encaminhado para um hospital da região para realizar exame de imagem. Na vaga de Richard Coelho, o técnico argentino Lucho González acionou Fernando Sobral.

A substituição ocorreu aos 37 minutos do 1º tempo. A partida tem transmissão ao vivo da Rádio Verdinha AM 810 (Verdes Mares) e também tempo real do Diário do Nordeste.

Nota do Ceará sobre Richard

O volante Richard sofreu uma concussão cerebral após levar uma bolada no rosto, foi prontamente atendido pelas equipes médicas de Ceará, Atlético/MG e atendimento móvel do Mineirão, e foi encaminhado para um hospital da região para realizar exame de imagem. O atleta encontra-se consciente.