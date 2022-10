Ceará tenta quebrar tabu de 12 anos como visitante contra Atlético-MG na Série A; veja histórico

O Ceará visita o Atlético-MG neste domingo (9) no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, visando quebrar o tabu de 12 anos sem vitória em solo mineiro pela Série A do Campeonato Brasileiro. O último triunfo aconteceu em 2010, pela 7ª rodada da competição nacional, com gol de Washington.

Desde então, a equipe mineira soma quatro vitórias e um empate. Desde o retorno à Série A, em 2018, o Ceará ainda não venceu o Atlético-MG como visitante. No histórico da competição, o alvinegro cearense conquistou apenas seis vitórias em 24 partidas, sendo cinco como mandante.

Diante do Galo, a equipe de Lucho González também visa voltar a vencer na Série A após quatro partidas. No período, o time somou três derrotas e um empate e está à beira da zona do rebaixamento. Em caso de derrota e vitória dos concorrentes, o clube poderá ingressar no Z4.

Veja histórico do Ceará contra o Atlético-MG como visitante:

Atlético-MG 0 x 0 Ceará (Brasileirão de 1973)

Atlético-MG 2 x 0 Ceará (Brasileirão de 1974)

Atlético-MG 3 x 1 Ceará (Brasileirão de 1979)

Atlético-MG 2 x 0 Ceará (Brasileirão de 1986)

Atlético-MG 0 x 1 Ceará (Brasileirão de 2010)

Atlético-MG 1 x 1 Ceará (Brasileirão de 2011)

Atlético-MG 2 x 1 Ceará (Brasileirão de 2018)

Atlético-MG 2 x 1 Ceará (Brasileirão de 2019)

Atlético-MG 2 x 0 Ceará (Brasileirão de 2020)

Atlético-MG 3 x 1 Ceará (Brasileirão de 2021