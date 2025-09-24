Diário do Nordeste
Atlético-MG x Bolívar pela Copa Sul-Americana: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela partida de volta das quartas do torneio continental

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Atlético-MG e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h, na Arena MRV, pela volta das quartas da Copa Sul-Americana
Foto: Pedro Souza / Atlético

Atlético-MG e Bolívar se enfrentam na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (24), pelo jogo de volta das quartas de final da competição. O jogo será às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Na partida de ida, as equipes empataram em 2 a 2, em jogo emocionante na Bolívia. Agora, na busca por uma vaga nas semifinais da competição continental, quem ganhar avança para a próxima fase do torneio continental.

ONDE ASSISTIR

A partida Atlético-MG e Bolívar, pela Copa Sul-Americana, terá transmissão ESPN e do Disney+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético Mineiro: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

Bolívar: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina e Cardozo; Segovia, Moreno e Salvio; Castillo.

ATLÉTICO MINEIRO X BOLÍVAR | FICHA TÉCNICA

  • Competição: jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Data: 24/09/2025 (terça-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
