Atlético-CE garante participação na Série D de 2022; confira vagas cearenses em aberto

O Atlético-CE garantiu participação na Série D do Brasileiro de 2022. Após o empate com o Pacajus nesta quarta-feira (12) pelo Campeonato Cearense, a equipe assumiu a vice-liderança da competição e não pode ser ultrapassada por pelo menos três dos demais candidatos ao posto na 4ª divisão nacional.

A confirmação é realizada pela Federação Cearense de Futebol (FCF), através do Regulamento Específico do Estadual. No artigo 5, a entidade ressalta que há três vagas disponíveis para a Série D de 2022, e que Ceará, Fortaleza e Ferroviário não concorrem por ocuparem divisões maiores.

Logo, como a 2ª fase do torneio local registra oito participantes, a disputa da Águia da Precabura era contra Pacajus, Crato, Icasa e Caucaia. Pela classificação atual, dois rivals não podem superá-la restando duas rodadas para a conclusão da etapa de grupos - o G-4 se classifica à semifinal.

Vale ressaltar que o Atlético-CE assegurou participação na Série D de 2021. Assim, irá usar a nova vaga apenas se não obtiver o acesso à Série C. Em caso de ascensão, outro time cearense será agraciado na 4ª divisão, o que aumentaria o total de representantes locais no Campeonato Brasileiro.

Restam duas vagas

Como a FCF dispõe de três vagas na Série D de 2022, resta a definição de dois participantes. No momento, Pacajus, Crato, Icasa e Caucaia estão na disputa. Paralelo à classificação do Campeonato Cearense, o desafio entre os clubes é ficar na frente nesta competição interna.

Legenda: O Pacajus retorna para o Estadual com um elenco reformulado e 12 jogadores remanescentes, sob o comando do técnico Roberto Carlos Foto: Kid Júnior / SVM

No momento, restando a partida entre Fortaleza x Crato nesta quarta-feira (12), às 21h45, a tabela do Estadual registra: Pacajus (5º, com seis pontos); Crato (6º, com três pontos); Pacajus (7º, com 0 pontos); e Caucaia (8º, com menos três pontos).

A Raposa Metropolitana tem pontuação negativa por conta de uma punição do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol no Estado do Ceará (TJDF) devido à escalação irregular de um atleta. Hoje, o G-4 da competição tem: Ferroviário (1º, com 13 pontos); Atlético-CE (2º, com 10 pontos); Ceará (3º, com 10 pontos) e Fortaleza (4º, com oito pontos).

Distribuição de vagas pelo Campeonato Cearense

Vaga 1 da Copa do Nordeste: Campeão Cearense da Série A de 2021;

Vaga 1 da Copa do Brasil: Campeão Cearense da Série A de 2021;

Vaga 2 da Copa do Brasil: 1º Colocado da Primeira Fase da Série A de 2021;

Vagas 1, 2 e 3 do Campeonato Brasileiro Série D: Clubes melhores colocados no Campeonato Cearense Série A de 2021, excetuando os clubes Ceará Sporting Club, Ferroviário Atlético Clube e Fortaleza Esporte Clube, por terem vaga assegurada no Brasileiro 2022.

Caso o(s) clube(s) participante(s) do Brasileiro Série D 2021 suba(m) para a Série C, a(s) vaga(s) da Série D 2021 será(ão) do(s) clube(s) melhor(es) colocado(s) no Campeonato Cearense Série A de 2021, excetuando os clubes Ceará Sporting Club, Ferroviário Atlético Clube e Fortaleza Esporte Clube e o(s) clube(s) que subiu(ram) para o Brasileiro Série C.

Caso o mesmo clube seja o 1º Colocado da Primeira Fase da Série A de 2021 e Campeão Cearense da Série A de 2021, a vaga 1 da Copa do Brasil de 2022 será do Vice Campeão Cearense da Série A de 2021.