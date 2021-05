Atletas olímpicos cearenses são vacinados contra Covid-19 em várias partes do País

Restando pouco mais de dois meses para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Comitê Olímpico Internacional (COI) vacinou os primeiros atletas olímpicos na manhã desta segunda-feira (17) em Fortaleza, no Ceará. A cidade é um dos centros escolhidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para aplicação dos imunizantes.

Entre os atletas cearenses que disputarão as Olímpiadas de Tóquio, previsto para ocorrer entre 23 de julho e 8 de agosto, a dupla de vôlei de praia, Ana Patrícia e Rebeca receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19.

As cearenses Silvana Lima, do surfe, e Vittória Lopes, do triatlo, foram vacinadas em outros lugares. Luiz Altamir, da natação, recebeu o imunizante nesta segunda-feira (17) no Rio de Janeiro.

Veja imagens dos atletas cearenses vacinados:

Legenda: A dupla de vôlei de praia, Ana Patrícia e Rebecca, foi vacinada no Centro de Eventos Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: Vittória Lopes, do triatlo, foi vacinada nos Estados Unidos Foto: Arquivo Pessoal

Legenda: Luiz Altamir, da natação, foi vacinado nesta segunda-feira (17) no Rio de Janeiro Foto: Arquivo Pessoal