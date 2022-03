Atletas de Ceará e Fortaleza se manifestam sobre casos de violência no futebol: "Basta!"

Atletas de Ceará e Fortaleza se manifestaram sobre os mais recentes episódios de violência no futebol. Nesta terça-feira (1), eles replicaram nas redes sociais uma postagem com os dizeres: “Basta! Até quando vamos ter que conviver com isso? Por mais segurança para nós e pelo fim da violência no futebol!”.

O movimento tem recebido adesão de atletas de todo o país e busca conscientizar sobre a importância da paz no esporte. Jogadores do Bahia e do Flamengo também entraram na campanha.

Do Alvinegro, o goleiro Richard, o meia Vina e o zagueiro Messias se manifestaram. Pelo Tricolor do Pici, o também goleiro Marcelo Boeck, Matheus Vargas e até Osvaldo, ex-atleta do time que atualmente defende o CSA.

Na última semana, em jogos pelo país, quatro casos graves ocorreram em Recife, Salvador, Curitiba e Porto Alegre. O Bahia teve uma bomba jogada dentro do ônibus dos atletas. O goleiro Danilo Fernandes sofreu cortes perto do olho e foi para o hospital. Já a van do Náutico teve os vidros quebrados após eliminação da Copa do Brasil.

Outro caso sério foi o apedrejamento do ônibus do Grêmio. O atleta Villasanti acabou sendo ferido e precisou ser levado ao hospital. Além disso, torcedores do Paraná invadiram o campo no jogo de rebaixamento do clube para a Série B e agrediram jogadores.