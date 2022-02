Ônibus do Grêmio é atingido por pedradas e jogadores ficam feridos

Mais um episódio de violência no futebol foi registrado menos de cinco dias após o ataque ao ônibus do Bahia. Neste sábado (26), o veículo que transportava a delegação do Grêmio foi atingido por pedradas na chegada ao Estádio Beira-Rio, casa do Internacional, que receberia o clássico GreNal, pela 9ª rodada do Campeonato Caúcho.

Alguns jogadores foram atingidos por estilhaços de vidro, entre eles, o meio-campista Mathías Villasanti. O paraguaio teve um ferimento no rosto e foi levado ao hospital com suspeita de traumatismo craniano.

Diante do ataque, o presidente do clube, Romildo Bolzan aacionou a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para solicitar o adiamento da partida. O clube se manifestou nas redes sociais repudiando o ato. Confira a nota oficial:

"Diante de agressão covarde e absurda sofrida por nossa delegação, já comunicamos à Federação Gaúcha de Futebol nossa decisão de não disputar o clássico Grenal neste sábado. Nossa atenção neste momento está toda voltada ao atendimento do atleta Villasanti, atingido no rosto por uma pedra, a aos outros membros da delegação machucados.

Para além do desequilíbrio técnico gerado pelo ato criminoso e da ausência de clima esportivo para a partida, a decisão do Grêmio também é uma manifestação de repúdio a toda forma de violência." , finalizou a equipe em publicação no Twitter.

