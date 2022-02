Goleiro Danilo Fernandes desabafa após ser ferido em bomba atirada em ônibus do Bahia

O goleiro Danilo Fernandes, do Bahia, e sua esposa, desabafaram em suas redes sociais após o jogador ter sido ferido no ataque ao ônibus do clube na noite da última quinta-feira, contra o Sampaio Corrêa na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

Camila Fernandes, esposa dele publicou uma foto do goleiro no quarto do hospital com o texto:

"Ainda sem acreditar que uma pessoa é capaz de fazer isso com a outra, a troco de nada! Mas grata a Deus pelo livramento porque poderia ter sido muito pior... te amamos".

Veja a publicação de Camila Fernandes

Legenda: A esposa de Danilo publica foto do goleiro do Bahia no hospital Foto: Reprodução

Internação e desabafo

O goleiro postou uma mensagem no post dela e perguntou: "Até quando?"

"Pensei muito se postava isso ou não, mas é preciso que todos vejam o que realmente aconteceu. Graças a Deus, estou bem, estou vivo. Até quando? - escreveu".

Danilo passou a noite internado na unidade médica depois de ser ferido O estado de saúde dele é estável, mas ainda não há previsão de alta. Ele teve múltiplos ferimentos na face, no pescoço e nos membros inferiores, que precisaram ser suturados.

Leia Também Jogada Bomba explode dentro de ônibus do Bahia e jogadores se ferem

O ataque

De acordo com o tenente-coronel Elbert Vinhático, do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE), dois veículos emboscaram o ônibus com os jogadores do Bahia na Avenida Bonocô. Os suspeitos arremessaram artefatos explosivos e rojões na direção do veículo.

Feridos

Além de Danilo, o lateral-esquerdo Matheus Bahia também ficou ferido e não participou do jogo contra o Sampaio Corrêa.

"Matheus também foi atingido por estilhaços, pedaços de vidro pegaram no tórax e membro superior. E poucas coisas da face. Mas, por apresentar uma irritação ocular, a gente achou por bem, junto com a comissão, afastá-lo do jogo", explicou o médico do Bahia, Rafael Garcia.

