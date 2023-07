Atleta do Fortaleza, Rebecca conquista bronze com Agatha no Circuito Mundial de vôlei de praia

A cearense Rebecca e a curitibana Agatha completaram o pódio formado apenas com duplas brasileiras na etapa de Portugal do Circuito Mundial de vôlei de praia, nesse domingo (16). É o primeiro pódio das duas, que formaram parceria no fim de 2022. As meninas ficaram em terceiro lugar e receberam a medalha de bronze. Bárbara Seixas e Carol Solberg foram as campeãs.

Agatha e Rebecca venceram a partida por 2 sets a 1, sendo o primeiro encerrado em 21 a 17, o segundo foi marcado pela derrota das brasileiras por 10 a 21 e o terceiro e último da partida decretou a vitória das meninas, encerrado em 17 a 15.

A atleta do Fortaleza, Rebecca Silva comemorou, juntamente com Agatha, a conquista da medalha de bronze nas redes sociais. A dupla foi formada no fim de 2022 e tem como grande objetivo representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris, em 2024. Nas redes sociais, a cearense comemorou o pódio.

"BRONZEEE!! 🥉

Vamos pro pódio? VAMOOOS!

Valeu, galera. Primeira medalha do nosso time. Muito felizes!!!!!

(Sente o drama do tie-break 🤣 mas vencemos) 🙌🏼", escreveram as jogadoras.