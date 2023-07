Duplo prejuízo tricolor

Não desceu redonda essa derrota do Fortaleza para o Cuiabá por 1 x 0.

A invencibilidade no Castelão virou fumaça e a oportunidade de avançar posição, também.

O Cuiabá, apesar da dedicação tática no ato de se defender, não é essa paçoca toda.

O Tricolor, além de dar de presente o gol ao adversário, cometeu outros erros.

Tabuada de passes substituída por jogo aéreo, falta de aceleração e jogada individual resumida a Marinho, que, diga-se, cruzou três bolas na área e nada mais.

No segundo tempo, somente depois das entradas de Pikachu, Calebe, Romero e Crispim os ataques ganharam tramas mais conscientes.

Aí, é aquela história. A pressa em fazer traz erros que devoram tempo e paciência.

Mesmo assim, nos últimos 15 minutos, Romero, Lucero e Pikachu tiveram claras oportunidades de marcar.

Sem contar com as duas "defesas do travessão" em finalizações de Guilherme e Crispim.

Enfim, o Fortaleza agiu como aquele sujeito que achava ter todo tempo do mundo para resolver seus problemas.

Demorou a apresentar um ritmo de jogo compatível com a capacidade que a equipe possui.

"Tempo é ouro", já dizia minha avó Delfina.