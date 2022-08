Atleta do Borussia Dortmound é acusado de agredir ex-namorada, que estava grávida

O lateral-esquerdo Nico Schulz, do Borussia Dortmund, foi acusado de agredir a ex-namorada, que estava grávida, com chutes na região abdominal, às vésperas da data do parto. A denúncia foi exposta pelo jornal alemão Bild, em situação de violência que teria ocorrido durante o ano de 2020.

Na reportagem, o documento de acusação indicou que o jogador chutou “sua namorada no estômago com os pés calçados" em "tentativa de interromper a gravidez". Com o caso em aberto, a Promotoria da Alemanha iniciou uma investigação, que pode gerar até 10 anos de prisão ao lateral.

Através da assessoria de imprensa, Schulz informou que "irá se defender dessas acusações com a ajuda de um advogado e que provará sua inocência". O defensor ficou fora da lista de relacionados na vitória contra o Bayer Leverkusen por 1 a 0, no sábado (6), pela estreia do Campeonato Alemão.

Em nota, a diretoria do Borussia Dortmund informou que as acusações são “sérias e chocantes”, mas vai conceder oportunidade para o lateral se defender. A casa do jogador foi periciada pela polícia.

Confira a nota do Borussia Dortmund

"O Borussia Dortmund respondeu à cobertura em torno das acusações criminais sobre a vida privada de Nico Schulz ao conversar imediatamente com o jogador e seus assessores. O jogador contesta as acusações criminais que foram feitas contra ele. Nico Schulz informou-nos que se defenderá dessas acusações com a ajuda de um advogado e, além disso, pede que a presunção de inocência seja aplicada.

As alegações que foram feitas – das quais o Borussia Dortmund não tinha conhecimento algum até que surgiram as notícias – são extremamente sérias e chocantes para o BVB. O Borussia Dortmund leva o assunto muito a sério e distancia-se de qualquer forma de violência. No entanto, o Borussia Dortmund não faz parte do processo e não tem informações sobre os arquivos de investigação ou as acusações criminais que aparentemente estão pendentes.

"Como este é um caso pendente, além de a situação factual e jurídica ser extremamente incerta para o Borussia, ainda não podemos tomar decisões confiáveis ​​e juridicamente seguras em relação ao direito de trabalhador e medidas disciplinares. No entanto, reservamo-nos ao direito de fazê-lo a qualquer momento assim que soubermos mais informações objetivas. O Borussia Dortmund não fará mais comentários neste momento".