Atacantes Jô e Iury Castilho acionam Ceará na Justiça do Trabalho

Os atacantes Jô e Iury Castilho entraram na Justiça do Trabalho contra o Ceará. Enquanto o ex-centroavante do Corinthians pede R$ 1,18 milhão, Castilho perde um pouco mais de R$ 700 mil. Ambos alegaram atraso de salário.

Ambos já deixaram o Alvinegro, após o rebaixamento para a Série B em 2022. Jô está sem clube e Castilho defende atualmente o Cuiabá.

O que pede Jô

Jô atuou em parte da temporada passada, disputando 11 partidas e marcando dois gols. Além dos salários de agosto, setembro e novembro, o jogador afirma não ter recebido bônus de R$ 30.000,00 por cada partida com mais de 30 minutos de jogo nos meses de setembro, outubro e novembro, além do pagamento de férias.

O que pede Yuri Castilho

Na temporada passada, o atacante atuou por empréstimo no Vozão, com 29 jogos disputados, com três assistências e nenhum gol marcado.De acordo com o processo, o valor corresponde a salários em atraso; 13º salário integral de 2022; 25 dias de férias de 2022 (gozadas), acrescidas do terço constitucional; FGTS em atraso; multa do artigo 467 da CLT; multa do artigo 477 da CLT; e Honorários de Sucumbência, no importe de 15% sobre a da condenação.

Outro jogador, como o volante Richard Coelho, também teriam entrado na Justiça do Trabalho em ação semelhante. Richard Coelho tem contrato vigente mas não se apresentou ao Alvinegro.

'Esclarecemos que todas as verbas que estão sendo cobradas são verbas contratuais, valores que deveriam ser quitados durante o contrato de trabalho e não foram. Clube também não pagou as verbas rescisórias dentro do prazo legal, o que acarreta em multas previstas na CLT. O que Iury Castilho cobra é por aquilo que trabalhou. O que qualquer trabalhador comum faria. Sempre bom lembrar que atleta profissional também é pai de família, também tem suas contas a pagar, como qualquer cidadão trabalhador', afirma Filipe Rino, advogado de Iury Castilho.

Resposta do Ceará

Em resposta do Departamento Jurídico do Ceará ao Sistema Verdes Mares, o clube afirmou já foi intimado no processo movido pelo atleta Jô. Sobre os atletas Iury Castilho e Richard Coelho, o clube afirmou que ainda não foi notificado. De toda forma, segundo o clube qualquer ponderação será feita apenas nos autos processuais.