O atacante Vina, ex-Ceará, faz sua estreia no Campeonato Árabe nesta sexta-feira (11). O jogador vai defender AL Hazem FC nesta temporada. Como principal adversário do jogador está Roberto Firmino, grande estrela do Al Ahli Jeddah.

Acompanhe as emoções de Al Ahli Jeddah vs AL Hazem FC: