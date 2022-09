Aston Villa x Manchester City: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Aston Villa enfrenta o Manchester City neste sábado (3), às 13h30 (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela 6ª rodada da Premier League.

O City vem de vitória de 6 a 0 contra o Nottingham Forest e está na vice-liderança do campeonato com 13 pontos, dois do Arsenal, 1º colocado. O Aston Villa é o 19º com apenas 3 pontos e de derrota para o Arsenal.

Onde vai passar

Star+

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Aston Villa x Manchester City:

inter@

Prováveis Escalações

ASTON VILLA



Martínez; Cash, Konsa, Mings e Digne; Ramsey, Kamara e McGinn; Bailey, Watkins e Buendía (Coutinho) Desfalques: Técnico: Steven Gerrard

MANCHESTER CITY

Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones e Cancelo; De Bruyne, Rodri e Gundogan; Mahrez (Foden), Haaland e Julián Álvarez. Técnico: Pep Guardiola

Ficha técnica de Aston Villa x Manchester City

Local: Villa Park, em Birmingham

Data: 13:30h (de Brasília), sábado, 3 de setembro

Árbitro: S. Hooper