Sorteio da UEFA define grupos da Champions League 2022–2023; veja confrontos

A UEFA sorteou nesta quinta-feira (25), em Istambul, os grupos da Champions League 2022–2023. A competição tem início no dia 6 de setembro, com a final sendo realizada em 10 de junho, no Atatürk Olympic Stadium, na Turquia.

Ao todo, 32 participantes disputam o título da principal competição europeia.

Atual campeão da Europa, o Real Madrid figura no Grupo F, ao lado de RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic. O 'grupo da morte' é representado por Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Plzeň, presentes no Grupo C.

Os confrontos da Champions League 2022–2023 serão divulgados posteriormente pela UEFA.

Veja grupos da UEFA Champions League 2022–2023

Grupo A : Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers

: Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers Grupo B : Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge

: Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge Grupo C : Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Plzeň

: Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Plzeň Grupo D : Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marselha

: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marselha Grupo E : Milan, Chelsea, RB Salzburg e Dinamo Zagreb

: Milan, Chelsea, RB Salzburg e Dinamo Zagreb Grupo F : Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic

: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic Grupo G : Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund e Copenhague

: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund e Copenhague Grupo H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil