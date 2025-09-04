As reações da torcida do Fortaleza após anúncio de Palermo; veja posts e memes
O argentino Martín Palermo foi anunciado como o novo técnico do Fortaleza
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:07)
Os torcedores do Fortaleza movimentaram as redes sociais logo após o anúncio de Martín Palermo como o novo treinador do Leão do Pici. O nome escolhido pela diretoria tricolor surpreendeu grande parte da torcida, que imaginava um nome brasileiro.
Outras reações citam a semelhança física entre Palermo e Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza e atualmente no Santos. Já outros torcedores comentaram sobre a trajetória vitoriosa de Palermo como jogador do Boca Juniors, onde é o maior artilheiro da história.
VEJA POSTS E MEMES SOBRE PALERMO NO FORTALEZA
