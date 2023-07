Ary Borges expõe felicidade após marcar três gols no Mundial: 'Nem nos meus melhores sonhos'

O Brasil venceu o Panamá por 4 a 0 na estreia das seleções na Copa do Mundo Feminina e Ary Borges foi um dos principais nomes dessa goleada, isso porque a meia marcou três gols além de dar a assistência para o gol de Bia Zaneratto, que encerrou o placar.

A artilheira do Brasil nesta edição de Copa do Mundo expôs na entrevista após o jogo tamanha felicidade ao realizar um feito que, na história do Brasil nas copas, somente quatro jogadoras conseguiram (Pretinha, Sisi e Cristiane), marcar três gols em uma mesma partida no Mundial.

"Não, nem nos meus melhores sonhos [imaginou que a partida seria assim]. Hoje foi um dia muito especial, foi um dia de um misto de emoções que eu senti. Fiquei muito feliz, fiquei muito ansiosa, eu chorei... Enfim, fiquei pensando o que eu poderia fazer na partida. Nunca imaginei que poderia ser da forma que foi. Então estou muito feliz pelos três gols, mas muito mais feliz pela partida que a gente fez, pela grande partida que a gente fez. A gente sair daqui com os três pontos que era o mais importante", disse a jogadora.

"Primeiro é uma honra, poder participar desse seleto time de grandes jogadoras que passaram pela seleção brasileira e hoje eu tenho a chance do jogar com a maior de todas", completou.

Na partida, após dar o seu show em campo, Ary Borges precisou sair para que a maior experiência do futebol feminino entrasse em campo. Aos 35 minutos do segundo tempo Marta entrou na partida para fazer a estreia em sua última disputa de Copa do Mundo. Ary Borges comentou sobre essa saída para a entrada da camisa 10 do Brasil e falou sobre a homenagem que fez para a atacante após seu primeiro gol.

"Foi a música que a gente chegou hoje no estádio. A gente ficou pensando 'que música que a gente vai chegar hoje no estádio?' e não tinha música melhor do que homenagear a maior representação de líder que a gente tem, de alguém que representa muito bem o sonho de cada uma, que é estar aqui. Mais um dia especial, mais uma história que eu vou poder contar pelo resto da minha vida para meus familiares", finalizou Ary.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto