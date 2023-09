Artilheiro do Ferrão na Série D com 11 gols e autor do gol do título, Ciel foi referência e craque

O Ferroviário conquistou o bi-campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado (16) ao vencer a Ferroviária por 2 a 1 no PV, coroando uma campanha invicta e uma jornada espetacular. Ainda que o título coral tenha muitos personagens marcantes, que foram importantes na campanha, o símbolo e o craque do título coral foi Ciel.

O atacante de 41 anos fez o gol do título aos 7 minutos do 2º tempo, seu 11º ao longo da campanha. Ele foi artilheiro do time, e ficou apenas 3 gols de Eron, do Caxias, que fez 14.

A marca só não foi batida porque Ciel atuou em apenas 14 dos 24 jogos do Ferrão na Série D.

Ao fim da partida, ele lamentou não ter sido artilheiro da competição, mas exaltou o título invicto coral:

" Eu lutei do começo até o final para a gente buscar o primeiro objetivo que era o acesso. Depois, veio o título. Eu queria a artilharia, mas não consegui. Eu me cuido demais para dar o melhor em campo. Agora é comemorar com a nossa torcida", declarou ele, com a medalha de campeão no peito.

Decisivo

Dos 11 gols marcados por Ciel, grande parte deles foram decisivos para a caminhada coral nos mata-matas. Ele fez 3 diante do Nacional de Patos no PV, para garantir a vaga, e no confronto do acesso, marcou o gol do empate contra o Maranhão na ida, no 1 a 1 fora de casa, com gol no último lance do jogo.

No jogo de volta, o dramático do acesso, ele não marcou o gol do empate, mas estava no lance que originou o a emocionante igualdade coral que levou a decisão para os pênaltis.

Já na semifinal contra o Caxias, marcou o gol da vitória no jogo no PV, e repetiu o feito neste sábado, marcando o gol do título contra a Ferroviária.

Média alta de gols em 2023

Na temporada inteira pelo Ferrão, foram 3.351 minutos em campo, em 40 jogos, com 23 gols marcados. A média de gols foi alta: de 0,57 por jogo.