Artilheiro do Bahia, Gilberto comenta decisão contra Fortaleza na Série A: “extremamente difícil”

O Bahia encerra preparação nesta quarta-feira (8), em Salvador, para o confronto contra o Fortaleza na Arena Castelão, pela 38ª rodada da Série A. Lutando contra o rebaixamento, o tricolor baiano depende apenas de si para se manter na elite nacional, mas o grupo sabe da dificuldade da missão.

Em coletiva, o atacante Gilberto, artilheiro da equipe no Brasileirão com 15 gols, enalteceu o nível do rival, mas ponderou que a equipe viaja para a capital cearense em busca da vitória. A bola rola às 21h30.

"Partida extremamente difícil, vai ser um jogo mental forte. Vai ser no limite, mas, se Deus abençoar, a gente vai conseguir um resultado positivo. Sempre respeitando a equipe adversária, está na casa deles, mas a gente precisa desse resultado", disse.

O Bahia soma 43 pontos e está na 16ª posição - primeira clube fora do Z-4. Em caso de vitória, se livra do descenso. Se empatar, precisa torcer para o Juventude tropeçar contra o Corinthians. No cenário de derrota, deve esperar revés do Juve e que o Grêmio não consiga vencer o Atlético-MG.

Para a partida, o técnico Guto Ferreira não conta com o atacante Rossi, suspenso. A provável escalação é: Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Edson, Juninho Capixaba e Rodriguinho; Raí e Gilberto.