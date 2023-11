Arthur Elias convoca seleção feminina de futebol para três amistosos; confira lista e datas

Com uma novidade, o técnico Arthur Elias anunciou nesta sexta-feira (10), a lista de jogadoras convocadas para os próximos três jogos da seleção brasileira feminina de futebol. No total, ele chamou 25 atletas para dois amistosos com o Japão e um contra a Nicarágua, que acontecem entre o fim de novembro e o início de dezembro.

A única novidade é a atacante Priscila, do Internacional. Acostumada a defender as equipes de base do Brasil, a jogadora de 19 anos fará sua estreia na seleção principal. Arthur Elias chamou também a meio-campista Julia Bianchi, do Chicago Red Stars, convocada pela primeira vez pelo novo treinador da equipe feminina. Ela já havia sido chamada por Pia Sundhage, antecessora de Elias no cargo.

Sem maiores surpresas, a ausência mais sentida nesta terceira lista de Arthur Elias é a atacante Cristiane. A jogadora havia sido convocada nas últimas listas. Para seu lugar, o treinador chamou justamente a novata Priscila. A atacante Marta, do Orlando Pride, foi confirmada na relação divulgada nesta sexta-feira (10).

Legenda: Marta, no último amistoso diante da equipe do Canadá Foto: Leandro Lopes/CBF

Datas e locais dos jogos

As convocadas vão defender o Brasil numa série de três amistosos, todos a serem disputados no Estado de São Paulo. O primeiro jogo está marcado para o dia 30 de novembro, às 15h15, contra o Japão, na Neo Química Arena. As duas seleções farão um segundo jogo no dia 3 de dezembro no Morumbi, às 11h.

No dia 6 de dezembro, as brasileiras vão enfrentar a equipe da Nicarágua às 18h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Será a última partida da seleção feminina no ano de 2023.

O grande objetivo do Brasil é se preparar para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, grande meta para o próximo ano. O time nacional já está classificado.

Em outubro, Arthur Elias comandou seus dois primeiros jogos como treinador da seleção, ambos contra o Canadá. Cada equipe ganhou uma partida.

Confira abaixo a lista de convocadas da seleção brasileira:

Veja também