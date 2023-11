Brasil fará amistoso contra Inglaterra em março de 2024, anuncia CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o primeiro jogo do Brasil na data FIFA de março de 2024. Contra a Inglaterra, o Brasil vai entrar em campo no dia 23 de março do próximo ano. Esse jogo vai ser o primeiro dos ingleses contra uma seleção sul-americana após seis anos.

O último confronto entre as seleções foi em 2017, que terminou empatado em 0 a 0. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF já havia anunciado também que o Brasil jogaria contra a Espanha nesse mesmo mês de 2024.

"O objetivo é sempre fechar jogos da Seleção Brasileira contra grandes equipes, especialmente equipes campeãs do mundo, para que possamos ter confrontos de alto nível técnico, que permitam também uma avaliação do desempenho da Seleção Brasileira em testes como estes. Nos jogos contra a Inglaterra e a Espanha, no ano que vem, teremos dois grandes clássicos do futebol mundial e, certamente, dois grandes espetáculos", disse Ednaldo Rodrigues.