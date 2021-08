Arthur Cabral marca quatro gols em vitória do Basel, da Suíça; veja lances

O atacante Arthur Cabral iniciou a temporada de 2021-2022 na Suíça on fire. Neste domingo (8), o atleta revelado pelo Ceará marcou quatro gols na vitória do Basel por 5 a 1 contra o Servette, pela 1ª divisão do Campeonato Suíço.

No momento, soma cinco tentos e ocupa a liderança da competição. Ao todo, somando as demais participações em campo, são oito bolas na rede em seis partidas.

Com o resultado, o Basel está na liderança com nove pontos em três jogos: 100% de aproveitamento. Vale ressaltar que Arthur Cabral está na mira do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Caso a negociação do centroavante de 23 anos se concretize, o Vovô pode embolsar milhões do acordo.