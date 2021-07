Arthur Cabral recebe proposta do futebol alemão e pode render milhões ao Ceará; entenda

Destaque no Basel FC, da Suíça, o atacante Arthur Cabral tem chamado atenção de outros clubes do futebol europeu e pode se transferir em breve. Dias após marcar um golaço de bicicleta, o centroavante de 23 anos recebeu proposta do Bayer Leverkusen, da Alemanha, em negociação que interessa diretamente ao Ceará, clube que o revelou.

A oferta é entre 7 e 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões na cotação atual). A informação foi publicada pelo ge.globo.

Milhões ao Ceará

O Alvinegro pode receber milhões de reais caso a transferência seja concretizada. Quando Arthur foi comprado em definitivo pelo Basel, em junho de 2020, junto ao Palmeiras, o time paulista acertou que teria direito a 30% do lucro obtido na próxima transferência (cláusula conhecida como mais-valia).

Como a equipe suíça pagou 4,4 milhões de euros, a quantia excedente seria de 1,08 milhão de euros (R$ 6,6 milhões). O Ceará entende que deve receber 50% desse valor (R$ 3,3 milhões) e que irá exercer o seu direito. O Palmeiras, entretanto, nega.

Basel aguarda

De acordo com a reportagem do ge.globo, o Basel recebeu a proposta, mas ainda não aceitou pois espera receber uma quantia maior, e então fez a contra-proposta de 12 milhões de euros (R$ 73 milhões).