Arthur Cabral marca golaço de bicicleta pelo Basel FC e relembra primeiro gol pelo Ceará; veja vídeo

O atacante Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, tem se consolidado cada vez mais como grande destaque do futebol suíço. Nesta quinta-feira (22), ele foi grande destaque na estreia do Basel FC na nova temporada ao marcar um golaço de bicicleta.

O centroavante, que agora veste a camisa 10, marcou o segundo gol na vitória por 3 a 0 sobre o Partizani, da Albânia, pela fase prévia da Liga Conferência Europa, torneio criado pela Uefa que estreia nesta temporada e que reúne times de ligas de menor expressão, vencedores de Copas nacionais e até eliminados na Liga Europa e na Champions.

O gol foi anotado aos seis minutos do segundo tempo, após Arthur receber um lançamento longo dentro da área. Ele dominou no peito, de costas para o gol, deixou a bola quicar, ajeitou com a coxa e emendou a bicicleta. Veja o vídeo:

Nas redes sociais, o atacante comemorou o feito, relembrando que, há seis anos, no mesmo dia, marcou o primeiro gol pelo Ceará, clube que o revelou para o futebol. E também definiu o gol recente como um dos mais bonitos da carreira.

"Um dia especial, sem dúvida. De novo, no dia 22 de julho, o futebol volta a me presentear. Foi nesse dia, em 2015, que fiz meu primeiro gol como profissional vestindo a camisa do Ceará. Hoje, no primeiro jogo da nossa temporada aqui no Basel, e com a alegria de ter a minha família nas arquibancadas, na volta da torcida ao estádio, eu marquei um dos gols mais bonitos da minha carreira. Que essa temporada seja tão especial como a última, e tão especial quanto o dia 22 de julho é para mim. Vamos que está só começando", postou Arthur.