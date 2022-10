Arthur Cabral marca e garante primeira vitória da Fiorentina fora de casa no Campeonato Italiano

Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras, marcou o gol da vitória da Fiorentina em jogo da 12ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe venceu o Spenzia por 2 a 1. O centroavante entrou no 2º tempo e fez o segundo gol do time aos 90 minutos. O duelo deste domingo (30) ocorreu no Estádio Alberto Picco.

A Fiorentina abriu o placar aos 14 minutos com Milenkovic. Aos 35', foi a vez de Nzola deixar tudo igual no marcador. Assim, o primeiro tempo terminou empatado. Arthur Cabral entrou na reta final do jogo e ampliou o marcador. Foi a primeira vitória da equipe como visitante nesta temporada.

A Viola somou o terceiro resultado positivo em 12 jogos. Com o resultado, a equipe subiu para a 12ª colocação e chegou aos 13 pontos. O próximo desafio será contra o Sampdoria, no domingo (6), a partir das 11h (de Brasília).

