Presidente da CBF veta “Brasa” em uniforme da Seleção Brasileira e reforça uso de 'Brasil'

O presidente da CBF, Samir Xaud, se posicionou contra o uso da palavra “Brasa” no uniforme da Seleção Brasileira e determinou a alteração do termo para “Brasil” nos meiões da equipe.

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (26), após a repercussão negativa nas redes sociais envolvendo a campanha da fornecedora Nike, que utilizava a expressão “Vai, Brasa” como parte de uma estratégia de marketing.

Segundo Xaud, o uso do termo não representa a identidade da Seleção e fere o simbolismo do uniforme nacional. O dirigente destacou que o “manto” deve preservar as cores e referências tradicionais do país.

Legenda: Segundo Xaud, o uso do termo não representa a identidade da Seleção e fere o simbolismo do uniforme nacional. Foto: AFP

Em entrevista, o presidente foi enfático ao afirmar que a palavra não será utilizada no uniforme principal. Ele explicou que a ação partiu de uma campanha isolada da patrocinadora e que a atual gestão não concorda com a iniciativa.

Xaud também revelou ter sido surpreendido com a proposta, já que o material apresentado inicialmente à entidade não continha a expressão. Após acompanhar a reação do público, a CBF optou por vetar definitivamente o uso de “Brasa” e reforçar a adoção do nome oficial do país nos uniformes.

Uniforme vermelho

A polêmica se soma a outras discussões recentes envolvendo a identidade visual da Seleção. Ainda no início de sua gestão, o presidente já havia barrado mudanças como a possível adoção de uma camisa vermelha, defendendo a manutenção das cores tradicionais verde e amarelo.

Com a decisão, a CBF busca encerrar o debate e reafirmar o compromisso com os símbolos nacionais, mantendo a tradição histórica da Seleção Brasileira dentro e fora de campo.