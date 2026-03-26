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Lédio Carmona é internado com septicemia e relata complicações de saúde

Comentarista descreveu os últimos dias como difíceis e destacou que ainda apresenta taxas elevadas nos exames

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:13)
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Legenda: Carmona também relembrou problemas de saúde enfrentados ao longo da vida, como limitações físicas adquiridas em 2012
Foto: Foto: Globo/Daniela Toviansky

O comentarista esportivo Lédio Carmona, conhecido por sua atuação no SporTV e na TV Globo, foi internado após apresentar um quadro grave de septicemia, infecção generalizada que exige cuidados médicos imediatos.

O próprio jornalista revelou nas redes sociais que precisou ser hospitalizado às pressas após apresentar febre alta, chegando a mais de 40°C, além de complicações como arritmia e taquicardia. Durante a internação, ele também sofreu um episódio cardíaco, que já foi controlado pela equipe médica. 

Apesar do susto, Carmona informou que seu estado de saúde é estável, mas ainda requer monitoramento constante e não há previsão de alta. Ele afirmou que deve permanecer internado por mais alguns dias e, posteriormente, seguirá em recuperação em casa.

Em relato, o comentarista descreveu os últimos dias como difíceis e destacou que ainda apresenta taxas elevadas nos exames. Mesmo assim, demonstrou otimismo quanto à recuperação. “Estou melhorando, mas ainda com taxas altas. Vou ficar bem”, disse. 

Problemas recorrentes 

Carmona também relembrou problemas de saúde enfrentados ao longo da vida, como limitações físicas adquiridas em 2012 e a perda significativa da visão do olho esquerdo em 2016, fatores que, segundo ele, contribuíram para o quadro atual mais delicado.

Mesmo hospitalizado, o jornalista ressaltou sua paixão pelo esporte e pelo trabalho na comunicação esportiva, afirmando que pretende retornar às atividades assim que estiver recuperado. Ele também agradeceu o apoio recebido de fãs, amigos e colegas de profissão durante o período de internação.

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