Brasil x França: acompanhe ao vivo e em Tempo Real
O confronto é um dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo
A Seleção Brasileira tem o maior desafio antes da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (26). Às 17h (de Brasília), o time canarinho enfrenta a França, no Gillette Stadium, em Boston, nos EUA, como um dos últimos amistosos de preparação do time do treinador Carlo Ancelotti para o Mundial.
ACOMPANHE AO VIVO
ACOMPANHE EM TEMPO REAL
Como foi o jogo?
Um primeiro tempo bastante disputado entre as equipes. Raphinha começou arriscando pelo Brasil, mas mandou a bola para fora. A França respondeu em chegada de Mbappé, mas Wesley fez o corte. Vini Jr também chegou com perigo e foi parado pela marcação.
Rabiot quase marcou em cabeceio. Do outro lado, Wesley avançou pela direita e deu o passe para Raphinha, que chegou até a área, mas Konaté afastou o perigo. Na sequência, Vini Jr avançou até a entrada da área, encarou a marcação e foi desarmado por Gusto.
O Brasil teve grande chance com Martinelli, que recebeu a bola perto da meia-lua, ajeitou e chutou forte no gol. A bola saiu pelo lado direito da trave. Por pouco o Brasil não abriu o placar.
Mbappé voltou a aparecer com perigo. Ele chegou até a linha de fundo, mas Léo Pereira tirou. Aos 31 minutos, a França abriu o placar com o camisa 10. Casemiro perdeu a bola, Dembelé ficou com ela e tocou para o companheiro mandar por cobertura e deixar Ederson sem chance para a defesa.
A França ainda teve mais chances com o camisa 10, mas não converteu. Pressionado, o Brasil se lançou ao ataque com Casemiro, que teve duas boas chances mas não converteu. Assim, o placar seguiu 1 a 0 para a seleção francesa até o intervalo.