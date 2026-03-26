Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Brasil x França: acompanhe ao vivo e em Tempo Real

O confronto é um dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:15)
Jogada
Legenda: O Brasil vai enfrentando a França em amistoso
Foto: FRANCK FIFE / AFP

A Seleção Brasileira tem o maior desafio antes da Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (26). Às 17h (de Brasília), o time canarinho enfrenta a França, no  Gillette Stadium, em Boston, nos EUA, como um dos últimos amistosos de preparação do time do treinador Carlo Ancelotti para o Mundial.

ACOMPANHE AO VIVO

ACOMPANHE EM TEMPO REAL

Como foi o jogo?

Um primeiro tempo bastante disputado entre as equipes. Raphinha começou arriscando pelo Brasil, mas mandou a bola para fora. A França respondeu em chegada de Mbappé, mas Wesley fez o corte. Vini Jr também chegou com perigo e foi parado pela marcação. 

Rabiot quase marcou em cabeceio. Do outro lado, Wesley avançou pela direita e deu o passe para Raphinha, que chegou até a área, mas Konaté afastou o perigo. Na sequência, Vini Jr avançou até a entrada da área,  encarou a marcação e foi desarmado por Gusto.

O Brasil teve grande chance com Martinelli, que recebeu a bola perto da meia-lua, ajeitou e chutou forte no gol. A bola saiu pelo lado direito da trave. Por pouco o Brasil não abriu o placar.

Mbappé voltou a aparecer com perigo. Ele chegou até a linha de fundo, mas Léo Pereira tirou. Aos 31 minutos, a França abriu o placar com o camisa 10. Casemiro perdeu a bola, Dembelé ficou com ela e tocou para o companheiro mandar por cobertura e deixar Ederson sem chance para a defesa.

A França ainda teve mais chances com o camisa 10, mas não converteu. Pressionado, o Brasil se lançou ao ataque com Casemiro, que teve duas boas chances mas não converteu. Assim, o placar seguiu 1 a 0 para a seleção francesa até o intervalo.

 
