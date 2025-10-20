Arrascaeta sofre tentativa de assalto ao deixar o Maracanã após vitória do Flamengo

Após a vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, neste domingo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o meia Arrascaeta passou por uma situação traumática. Na saída do Maracanã, o jogador uruguaio foi alvo de uma tentativa de assalto enquanto estava com a família. Apesar do susto, todos saíram ilesos.

"Sete anos vestindo a camisa do Flamengo e foi a primeira vez que vivi algo assim ao sair do Maracanã. Um momento muito desagradável com minha família. Felizmente, estamos todos bem", escreveu o atleta em suas redes sociais.

Camila Bastiani, esposa de Arrascaeta, que está grávida, também comentou o episódio e fez um desabafo sobre a violência no Rio de Janeiro. Em sua postagem, ela criticou a insegurança enfrentada diariamente pelos moradores da cidade.

“Infelizmente, nós, cidadãos do Rio, vivemos com medo. Saímos de casa sem saber se vamos voltar. A vida aqui parece não ter valor, há mais armas do que pessoas nas ruas. Hoje, tentaram nos assaltar ao deixarmos o Maracanã. Apontaram duas armas para o nosso carro. O que nos salvou foi o fato do carro ser blindado e termos mantido a calma. Passamos por um momento horrível. Agradecemos a Deus por ter sido apenas um susto e por estarmos todos bem em casa”, relatou.

A tentativa de assalto ocorreu após um grande jogo no Maracanã. Em duelo direto pelo topo da tabela do Brasileirão, o Flamengo superou o Palmeiras por 3 a 2. O time carioca volta a campo no sábado (25), quando encara o Fortaleza em jogo da 30ª rodada da competição. O duelo terá início às 19h30 (de Brasília).