Arena Castelão ganha iluminação nas cores do Fortaleza em estreia da equipe no Campeonato Cearense

Na noite deste sábado (20), ao final da partida entre Fortaleza e Horizonte, que marcou a abertura do Campeonato Cearense de 2024, a Arena Castelão foi iluminada nas cores do Tricolor do Pici.

Arena Castelão ganha iluminação nas cores do Fortaleza em estreia da equipe no Campeonato Cearensehttps://t.co/pvtOn8LOTQ pic.twitter.com/eq27BdOWlD — Jogada (@diariojogada) January 21, 2024

Essa não é a primeira vez que o maior palco do futebol cearense foi iluminado. Anteriormente, no Natal e no Ano Novo, a praça esportiva recebeu iluminações especiais.

Em 2023, o equipamento celebrou os 50 anos de fundação. Entre as diversas melhorias, o sistema de iluminação da Arena passou por processo de modernização, sendo substituída por refletores de LED.