A Arena Castelão receberá uma iluminação especial em comemoração ao réveillon de 2024. O maior estádio do Nordeste também foi iluminada durante a véspera de Natal.

De acordo com o Secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, o palco esportivo entra em outro patamar de modernidade com o recurso das luzes.

Rogério Pinheiro Secretário do Esporte "Com a nova iluminação, a Arena Castelão entrou em outro patamar de modernidade, com esse recurso podemos acompanhar e desenvolver várias campanhas no equipamento", disse.