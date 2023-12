Arena Castelão recebe iluminação especial em alusão ao Natal; veja vídeo

A Arena Castelão recebeu iluminação especial em alusão ao Natal. Maior palco do futebol cearense, o estádio ganhou as cores vermelho e verde, que seguirão até esta segunda-feira (25), para lembrar a data. O perfil da praça esportiva no Instagram compartilhou vídeo com a decoração.

Em 2023, o equipamento celebrou os 50 anos de fundação. Entre as diversas melhorias, o sistema de iluminação da Arena passou por processo de modernização, sendo substituída por refletores de LED.

Nesta temporada, o estádio recebeu 52 partidas de futebol de oito competições: Libertadores, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B e Campeonato Cearense Feminino.

VEJA VÍDEO:

