Ceará e Fortaleza homenageiam Arena Castelão em seu aniversário de 50 anos; veja

A Arena Castelão completa 50 anos nesse sábado (11) e, através das redes sociais, Ceará e Fortaleza parabenizaram o estádio. O Tricolor fez uma linha do tempo com todas as conquistas dentro da arena esportiva e o Alvinegro publicou um vídeo com alguns dos gols marcados pelo time no estádio e o título da Copa do Nordeste de 2015.

HOMENAGENS

"50 anos de Castelão! Parabéns, gigante! Obrigado por ser nossa casa e palco de grandes momentos do nosso clube. Temos muito orgulho da nossa história juntos", escreveu o Ceará nas redes sociais.

"50 anos de Castelão. Já parou para pensar quantos momentos marcantes você já viveu? Vamos relembrar juntos os nossos momentos de glória na nossa casa! No Castelão é onde escrevemos muita história, onde sentimos uma grande emoção, onde vivemos tempos de glória e onde mora nossa tradição!", escreveu o Fortaleza.

Em homenagem ao aniversário de 50 anos da praça esportiva, o Diário do Nordeste fez uma série de reportagens especiais recordando lembranças, explicando ações sustentáveis e trazendo informações sobre a nova fachada.