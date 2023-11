Cantores, políticos e ex-atletas participam de jogo em homenagem aos 50 anos do Castelão

Nesta sexta-feira (10), a Arena Castelão receberá o Jogo das Estrelas, em homenagem aos seus 50 anos. A partida festiva, que acontecerá no gramado do maior palco esportivo cearense, reunirá cantores, políticos e ex-atletas que marcaram época no futebol cearense.

Nomes como o cantor Nattanzinho, o Senador Camilo Santana, o presidente do Fortaleza Marcelo Paz, os influencers Cremosinho e Pobretion, se juntam aos ex-jogadores Erandir, Ricardinho, Magno Alves, Clodoaldo, Mota, Boiadeiro, Dude, Michel, Lúcio Bala, Iarley, Rinaldo e Jardel neste momento festivo para o estádio, que foi palco da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

O jogo, que tem previsão para começar às 20h, será transmitido ao vivo pelo canal do Jogada no Youtube.