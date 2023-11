Governo do Ceará realiza solenidade em comemoração aos 50 anos da Arena Castelão

O Governo do Ceará realiza, nesta sexta-feira (10), às 18h, na Arena Castelão, a solenidade em comemoração aos 50 anos do equipamento. Além disso, o momento contará com entrega do novo sistema de iluminação em LED e dos novos placares eletrônicos. O governador Elmano de Freitas participará do momento, que terá, ainda, o lançamento do carimbo e selo comemorativo confeccionado pelos Correios. O evento é aberto à população e acontece de forma gratuita.

“Contamos com a participação da população nesse momento histórico, que eles poderão conhecer em primeira mão a nova iluminação de campo, os novos telões e outras melhorias que a arena recebeu para fortalecer ainda mais o futebol cearense, que vem se destacando em grandes competições”, disse o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro.

A Arena Castelão recebeu, neste ano, investimento de cerca de R$ 15 milhões do Governo do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas (SOP) e da Secretaria do Esporte (Sesporte). Os recurso foram alocados nas modernização e melhorias, como o novo sistema de iluminação esportiva, substituição dos placares eletrônicos, aquisição de novos grupos de geradores e de um sistema de iluminação cênica, além da manutenção do sistema de som. Em março, foi entregue também o novo gramado e um sistema de drenagem mais eficiente.

O equipamento foi inaugurado em 11 de novembro de 1973. Atualmente, tem capacidade para 63.903 pessoas e já foi palco de grandes eventos esportivos e culturais como jogos da Seleção Brasileira de Futebol e da recepção ao papa João Paulo II em 1980 em passagem por Fortaleza. É, atualmente, o quarto maior estádio do Brasil, o maior do Norte/Nordeste e está entre os 60 maiores do mundo.

SERVIÇO:

Solenidade em Comemoração aos 50 anos da Arena Castela e entrega de melhorias