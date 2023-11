Arena Castelão tem fachada modernizada em celebração aos 50 anos do estádio

Prestes a completar 50 anos, a Arena Castelão teve a fachada modernizada. A vidraçaria da fachada da praça esportiva recebeu uma sinalização com o nome do espaço. É possível ver o novo layout de longe. Maior palco do futebol cearense, o Estádio Governador Plácido Castelo foi inaugurado em 11 de novembro de 1973.

O estádio tem recebido melhorias. Além da troca do gramado, do aperfeiçoamento do sistema de drenagem, da troca da iluminação por LED, houve também a substituição dos placares eletrônicos e do sistema de som.

As arquibancadas, escadarias de acesso, geradores e pisos também passaram por manutenção. O equipamento recebeu reforço na sinalização e novas catracas. O trabalho é feito por meio da Secretaria do Esporte (Sesporte) e da Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Ceará.

Palco de grandes momentos do futebol, como a Copa do Mundo, além de jogos da Sul-Americana e da Libertadores, o espaço também recebeu apresentações culturais e eventos religiosos.