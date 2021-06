Árbitro do Clássico-Rei coloca retirada de grama de Felipe Alves em súmula; veja relato

O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA / RJ) listou na súmula o episódio polêmico do goleiro Felipe Alves, do Fortaleza, com o gramado da Arena Castelão durante o Clássico-Rei. No intervalo do jogo, o atleta fez um buraco na área que seria utilizado por Richard, arqueiro do Ceará.

No documento, o juiz ressalta que não viu a ação, mas foi avisado pelo técnico Guto Ferreira, do Vovô, quando retornou ao campo de jogo para o 2º tempo. "Após essa informação fui verificar e a grama estava em condições de jogo. Informo que o fato não foi visto em campo pela equipe de arbitragem", declarou.

Legenda: Súmula do Clássico-Rei da Copa do Brasil Foto: reprodução / CBF

Dentre as observações, Wagner do Nascimento apontou apenas que os motivos dos acréscimos nos dois períodos do jogo foram a reposição de bola, atendimento de atletas possivelmente lesionados e substituições.

Legenda: Reparo em gramado da Arena Castelão no Clássico-Rei Foto: divulgação

Manutenção e protesto

Apesar da equipe de arbitragem não ter visto o espaço danificado pelo goleiro tricolor, uma equipe de manutenção da Arena Castelão precisou realizar reparos antes da retomada do jogo. O presidente Robinson de Castro, do Ceará, entrou em campo para verificar a situação e conversou com atletas sobre o incidente.

Em coletiva de imprensa, Guto Ferreira criticou a atitude de Felipe Alves. "Acho que ele é um grande goleiro, mas o Felipe não precisa disso. É um cara competente, mas vacilou. A gente julgou como falta de respeito tua com a gente. Sempre te respeitamos e vamos continuar te respeitando", finalizou

Já o próprio goleiro, através da assessoria do Fortaleza, reconheceu o erro e explicou que a atitude não teve a intenção de prejudicar Richard, mas foi uma ação de raiva por conta das condições ruins do gramado.