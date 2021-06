Guto Ferreira critica Felipe Alves em polêmica do gramado: "falta de respeito"

O técnico do Ceará, Guto Ferreira, ficou na bronca com a atitude do goleiro do Fortaleza, Felipe Alves, que arrancou parte do gramado e jogou para cima no intervalo do Clássico-Rei, disputado ontem, na Arena Castelão.

Para o comandante alvinegro, a ação de Felipe foi considerada uma falta de respeito e um 'vacilo'.

Guto Ferreira Técnico do Ceará "Acho que ele é um grande goleiro, mas o Felipe não precisa disso. É um cara competente, mas você vacilou. A gente julgou como falta de respeito tua com a gente. Sempre te respeitamos e vamos continuar te respeitando. Espero que aconteça da tua parte".

Felipe Alves, através da assessoria de comunicação, se defendeu das acusações de que teria agido para atrapalhar o goleiro Richard. Segundo o arqueiro tricolor, a ação se deu por raiva da má qualidade do gramado, que teria o atrapalhado durante o gol de Cléber, marcado no primeiro tempo.