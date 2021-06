Felipe Alves faz buraco em gramado da Arena Castelão e gera confusão no Clássico-Rei; veja imagens

O goleiro Felipe Alves, do Fortaleza, fez um buraco em parte do gramado da Arena Castelão localizado na grande área durante intervalo do Clássico-Rei desta quarta-feira (2). O setor seria utilizado no 2º tempo por Richard, arqueiro do Ceará. A ação gerou protestos da diretoria alvinegra presente no estádio.

Com a reclamação, a equipe de manutenção do equipamento realizou reparos no local. O presidente do Vovô, Robinson de Castro, entrou em campo e registrou fotos sob a justificativa de que o time seria prejudicado com a atitude de Felipe Alves.

O Sistema Verdes Mares apurou que o goleiro tricolor tomou decisão em ato de raiva porque o campo “estava frouxo” e interferiu no gol alvinegro de Cléber marcado aos oito minutos do 1º tempo. A arbitragem não advertiu Felipe Alves.

Confira imagens do reparo na Arena Castelão

Legenda: Reparo em gramado da Arena Castelão no Clássico-Rei Foto: divulgação

