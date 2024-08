Árbitro de decisão do Fortaleza na Sul-Americana já foi afastado por ‘erro grave’ em jogo da Seleção

Esteban Ostojich, do Uruguai, foi designado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para ser o árbitro da partida entre Fortaleza e Rosario Central, nesta quarta-feira (21), pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024.

O árbitro uruguaio já esteve envolvido em uma polêmica relacionada ao futebol brasileiro. Foi suspenso pela Conmebol em 2021 por cometer um “erro grave” na partida entre Brasil e Argentina, após Raphinha sofrer cotovelada de Otamendi, da Argentina.

Esteban Ostojich era o árbitro de vídeo (VAR) da partida, enquanto Andrés Cunha, que será o VAR no jogo do Fortaleza, era o árbitro de campo. Eles não deram falta no lance e, após a revisão, não expulsaram Otamendi, da Argentina.

Esteban Ostojich tem 42 anos e apitará um jogo do Fortaleza pela sexta vez. Anteriormente, esteve nos jogos contra River Plate, Colo-Colo e Estudiantes, na Libertadores 2022, e San Lorenzo e Corinthians, na Sul-Americana 2023.

Andres Cunha, também do Uruguai, será o árbitro de vídeo (VAR) da partida entre Fortaleza e Rosario Central. As equipes entram em campo na Arena Castelão nesta quarta-feira (21), às 19h (horário de Brasília).