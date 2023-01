Araguari x Rede Cuca pela Superliga masculina de vôlei: veja horário e onde assistir

O Rede Cuca encara o Araguari nesta sexta-feira (20), em jogo da 15ª da Superliga masculina de vôlei. O duelo será na casa adversária, no Ginásio Mário Brum Negreiros, às 19h30 (de Brasília).

Como chega o Rede Cuca?

A equipe está em último na tabela, em 12º, e ainda não somou nenhum ponto. O grupo é o primeiro time cearense a disputar o torneio da elite do vôlei brasileiro. O Rede Cuca busca vencer no torneio pela primeira vez. Ainda no turno inicial, o venceu um set mas levou virada do time mineiro e foi vencido por 3 a 1.

Como chega o Araguari?

O time mineiro está em 9º na tabela da competição e soma 18 pontos. Ao todo, foram 6 vitórias e 7 derrotas. A equipe vem de resultado negativo para o Cruzeiro e vai em busca se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

Canal Vôlei Brasil

EQUIPES

Araguari:

Ponteiros: Matias Provensi, Bruno Temponi, Maixilliam, Maicon Santos e Gabriel Henrique

Central: Guilherme Rech, Pietro, Álvaro, Eduardo Ferreira, Rafael

Opostos: Guilherme Araújo, Alejandro Miguel

Líbero: Pedro Henrique, Lucas Batista

Levantador: Gabriel Costa, Pedro Henrique, Bruno Henrique

Técnico: Luiz Carlos Rodrigues

Rede Cuca:

Levantadores: Valentino Abreu e Jonas Neves

Opostos: Nairton Silva e Gustavo Moura

Centrais: Frank Bastos, Mikael Morais, Gabriel Mussi e Tiago Saunders

Ponteiros: Reinaldo Outeiro, Hevaldo André, Vitor Yudi e Evandro Silva

Líbero: Raphinha Fonseca

Técnico: Marcelo Negrão

FICHA TÉCNICA

ARAGUARI X REDE CUCA

Data e hora: 20/01, às 19h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Mário Brum Negreiros, em Araguari (MG).