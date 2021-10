Após veto do Castelão, Ferroviário aguarda CBF por novo local do jogo pela Copa do Nordeste

A partida entre Ferroviário e Juazeirense/BA, pela 2ª Fase preliminar da Copa do Nordeste, prevista para a próxima terça-feira (19), às 21h30, está com local indefinido após o clube coral receber uma negativa para atuar no Castelão.

O presidente do Ferroviário, Newton Filho, declarou ao Diário do Nordeste que só resta ao clube aguardar a definição da CBF de um novo local para a partida. O clube indicou a Arena das Dunas, em Natal, para o confronto.

Newton Filho Presidente do Ferroviário Infelizmente não tem o que fazer. È esperar a CBF informar onde vai ser o jogo. Faltam 4 dias do jogo e lamentamos esta situação, já que o Ferroviário perde seu mando de campo. Solicitamos o local do jogo para a Arena da Dunas, mas mas não sei qual vai ser o posicionamento da CBF

Newton esclareceu que, como o jogo está marcado para às 21 horas, apenas o Castelão tem iluminação adequada para receber jogos neste horário, assim, outros estádios estariam previamente vetados para receber o jogo em Fortaleza ou na Região Metropolitana.

"Fora o Castelão, os outros estádios não tem condições adequadas de iluminação para receber o jogo no horário previsto", disse ele.

Legenda: O presidente do Ferroviário aguarda posicionamento da CBF por local de jogo do Peixe na Copa do Nordeste Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Veto

O veto para o Tubarão da Barra aconteceu devido a um prazo mínimo de 48 horas ininterruptas entre as partidas realizadas na Arena Castelão publicada em Portaria.

A Secretária do Esporte e Juventude (Sejuv) informou em nota que a partida entre entre Ceará e Palmeiras, marcada para o Castelão no dia 20, impede que o Ferroviário jogue um dia antes.

O mandatário coral esperava que uma exceção prevista em um artigo da Portaria publicada pudesse viabilizar o jogo para o Ferroviário.

"A justificativa foi que existe uma Portaria indicando não ter jogo em um intervalo de 48 horas, mas na mesma existe o artigo 4, em caso de uma excepecionalidade. E isso poderia ter sido usada para a liberação do jogo do Ferroviário, mas preferiram a negativa".