Após ser anunciado pelo Cruzeiro, Dudu volta atrás e fica no Palmeiras

A novela entre o atacante Dudu e o Palmeiras ganhou mais um capítulo na tarde deste domingo (16). Após ser anunciado no último sábado pelo Cruzeiro, o Palmeiras se pronunciou nas suas redes sociais afirmando que o atacante segue no Verdão e com contrato até 2026.

Segundo o ge.com, após ser anunciado como reforço da Raposa, atacante retrocedeu e optou pelo fico. O atacante teve uma reunião na manhã deste domingo na Academia de Futebol, na qual sinalizou sua intenção de continuar jogando pelo Verdão.

"O atacante Dudu se apresentou para o treino deste domingo (16) na Academia de Futebol e teve uma conversa com o técnico Abel Ferreira. A pedido do Departamento de Futebol, o atleta não foi relacionado para a viagem a Belo Horizonte (MG), onde o Palmeiras enfrenta amanhã o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Dudu é atleta do clube e tem contrato vigente até o fim de 2025", diz nota enviada pelo Verdão.

Valores

O Verdão tinha aceitado a oferta de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) para vender o ídolo de 32 anos de idade, com contrato até janeiro de 2025. Como a venda não estava fechada, o clube entendia que seria possível desfazer as tratativas, caso partisse de Dudu esta decisão.