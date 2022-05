Após ganhar camisa de Gabigol, do Flamengo, filho de lateral do Altos chora e vídeo viraliza

Haja coração! Davi, filho do lateral Dieyson, do Altos-PI, se emocionou ao ver que o pai conseguiu uma camisa do Gabigol, do Flamengo. O time Alviverde postou vídeo do momento no perfil oficial do Twitter. O choro da criança, que é fã do jogador, viralizou, ultrapassando 1 milhão de visualizações.

O manto rubro-negro foi usado pelo jogador do time carioca no duelo contra o clube piauiense, pela Copa do Brasil. Dieyson atuou na partida que teve vitória do Flamengo, por 2 a 0. Depois do jogo, o lateral pediu a camisa de Gabigol e revelou ao atleta o quanto o filho era fã dele.

Davi estava em Teresina. Enquanto via o duelo, a mãe Marcela registrou em vídeo a reação da criança. Aos prantos, o pequeno agradeceu. Gabigol viu as imagens e também se emocionou.

— Que legal, meu amigão!! Você me emocionou! Que essa camisa possa ser tão importante para você quanto é para mim! — comentou Gabigol, compartilhando o vídeo de Davi.

Que legal, meu amigão!! Vc me emocionou!! Que essa camisa possa ser tão importante para você quanto é pra mim!! ❤️🖤 https://t.co/uayhvIcmcg — Gabi (@gabigol) May 12, 2022

Dieyson relatou que ficou muito tocado ao ver a felicidade do filho.

“Foi demais, quando abri o vídeo e vi ele falando que tinha conseguido, sabia que era a camisa e me emocionei de ver a reação dele. Ver a alegria do meu filho não tem preço. E ele é apaixonado por futebol, flamenguista e muito fã do Gabigol”, disse o jogador do Altos.

Marcella disse: “O papai conseguiu, filho. A camisa do Gabigol”.

A alegria de Davi saltou os olhos. Ele ainda disse que estava chorando de felicidade: “Mãe, eu consegui!”

Dieyson foi formado no Vasco e chegou ao time piauiense para a temporada de 2022. Ele já atuou em 25 jogos do clube. No jogo de ida, o Altos perdeu por 2 a 1 em Teresina, mas Gabigol não foi relacionado. No segundo jogo, o atacante marcou um gol de pênalti na vitória do Flamengo sobre o Altos.