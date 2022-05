Flamengo divulga lista de relacionados para enfrentar Ceará; veja desfalques e provável escalação

O técnico Paulo Sousa relacionou 24 atletas do Flamengo para o confronto deste sábado (14) contra o Ceará, na Arena Castelão, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O goleiro Bruno (19) e o lateral-esquerdo Marcos Paulo (19) são as novidades da relação do português.

O Rubro-Negro chega à capital cearense nesta sexta-feira (13) com vários desfalques: os goleiros Diego Alves e Santos, os zagueiros Fabrício Bruno e Gustavo Henrique, o lateral-esquerdo Filipe Luís, o volante Thiago Maia e atacante Vitinho não estão aptos.

Pressionado pelo torcedor, o Flamengo deve ser escalado com: Hugo; Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas; Isla, Willian Arão, João Gomes e Bruno Henrique; Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabriel Barbosa.

Confira os relacionados para a partida contra o Ceará pelo @Brasileirao. #VamosFlamengo pic.twitter.com/8hoRZYfkNX — Flamengo (@Flamengo) May 13, 2022

Veja lista de relacionados do Flamengo

Goleiros: Hugo, Matheus Cunha e Bruno

Defensores: Ayrton Lucas, Isla, Matheuzinho, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Marcos Paulo, Pablo, Rodrigo Caio

Meio-campistas: Andreas Pereira, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, João Gomes, Victor Hugo e Willian Arão

Atacantes: Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Lázaro, Marinho e Pedro