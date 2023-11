Após fim da Série B, Ceará já tem data para retomar trabalhos visando 2024

O elenco do Ceará tem como último compromisso da temporada 2023 o jogo deste sábado (25), contra o Juventude, pela última rodada da Série B do Brasileiro. Depois disso, os jogadores estarão oficialmente de férias, mas a comissão técnica definiu o dia 26 de dezembro para retomada dos trabalhos visando o ano de 2024.

A data foi revelada pelo técnico Vagner Mancini, em coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (22). Em dezembro, porém, os jogadores que vão compor o elenco do Vovô para 2024 vão trabalhar de maneira remota, recebendo um cronograma de atividades físicas para praticar em casa. A reapresentação em Porangabuçu está prevista apenas para o dia 2 de janeiro.

“Vamos passar uma programação aos atletas para que eles possam já iniciar a parte física (dia 26), para que dia 2 (de janeiro) não cheguem aqui zerados. Nós temos uma dificuldade com alguns jogadores que possivelmente virão da Série A, uma vez que eles não podem se apresentar antes do tempo de férias, que será diferente dos atletas da Série B, por isso a gente optou em utilizar (assim). Já fizemos em outros clubes e deu muito certo, os atletas chegam com uma pré-base", explicou Mancini.

O Ceará tem estreia na temporada 2024 marcado para o dia 21 de janeiro, pelo Campeonato Cearense, contra o Maracanã, no estádio Presidente Vargas.

Veja também

Modificações no elenco

Quanto a situação de saídas e renovações de jogadores que estão no Ceará atualmente, o técnico do Vovô explicou que todas as situações serão resolvidas após o término da Série B.

“Não podemos jogar nenhuma informação no mercado ou internamente, dentro do Ceará, que A, B ou C tem chance de ficar, de sair ou de renovar, porque isso causaria um impacto muito grande, principalmente na equipe que vai entrar em campo contra o Juventude. Então, por respeito a todos, após o jogo vamos sentar e definir", comentou.

Mancini foi enfático ao dizer que "não foi falado ainda sobre renovação com nenhum atleta”, mas comentou que já existem conversas com representantes de atletas que o clube pretende contratar para a próxima temporada, porém não houve avanço por alguns motivos, sendo um deles a expectativa pela chegada de mais profissionais para o departamento de futebol.