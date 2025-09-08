Diário do Nordeste
Após estreia do Floresta, Leston Júnior avalia quadrangular da Série C: 'Fase muito equilibrada'

Verdão empatou em 0x0 com o Caxias na estreia do quadrangular da Série C

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:59)
Jogada
Legenda: Leston Júnior orienta o jogador Pablo, do Floresta, durante o jogo com o Caxias pela Série C
Foto: Kely Pereira / Floresta EC

O técnico Leston Júnior avaliou a estreia do Floresta no quadrangular de acesso da Série C, o empate em 0x0 contra o Caxias no estádio Domingão, em Horizonte (CE), no último domingo (7).

"Jogo equilibrado como vai ser essa fase. Tivemos mais volume, as melhores oportunidades, mas foi uma noite em que o goleiro do Caxias acabou tendo um protagonismo, na bola do Jeam principalmente, ele foi muito feliz. A gente não conseguiu transformar esse volume que tivemos ao longo do jogo, em efetividade para vencer."

Legenda: O Floresta empatou em 0x0 com o Caxias no domingo pela Série C
Foto: Kely Pereira / Floresta EC

Nível de jogo

O treinador aprovou a atuação da equipe, mas avisou que precisará manter o nível para conquistar o acesso. O Floresta ainda terá 5 jogos, um contra o Caxias (fora de casa), e dois contra São Bernardo e Londrina (em casa e fora).

"Essa fase é muito equilibrada, o jogo Londrina e São Bernardo mostrou isso também, vai ser muito apertado. Precisamos reproduzir este nível de jogo. Tivemos um jogo muito bom, de qualidade boa e isso pode conduzir ao acesso. É trabalhar a semana já pensando na próxima decisão em londrina no próximo domingo".

O Floresta volta a jogar no domingo (14), contra o Londrina, no estádio Vitorino Dias, em Londrina (PR), às 16h30.

 

